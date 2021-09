Green Biokimica: ICEC certifica il livello 3 della MRSL di ZDHC

Sviluppo industriale. Sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un’ottica di responsabilità green a 360 gradi che caratterizza la filiera della pelle in una modalità di costante upgrading. L’ultimo esempio, in termini cronologici, arriva dalla chimica conciaria. Riguarda Gruppo Biokimica e chiama in causa ICEC, l’Istituto di Certificazione specializzato esclusivamente per l’area pelle. Proprio ICEC, infatti, ha rilasciato al gruppo toscano la certificazione secondo la specifica tecnica TS 420. In altre parole, quella relativa al “sistema di gestione sostanze chimiche come indicatore per i livelli 1 e 3 per la registrazione dei prodotti chimici nel Gateway di ZDHC”.

Il livello 3 della MRSL 2.0 di ZDHC

Si tratta, spiega Gruppo Biokimica (che riunisce Biokimica e Bio-Finleather) in una nota, di “un percorso intrapreso con tenacia dal 2020”. Una sorta di viaggio “che ha portato al conseguimento del massimo riconoscimento previsto dal protocollo mondiale promosso dalle maggiori firme e brand della moda”. Il programma ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), infatti, “mira a eliminare le sostanze chimiche più pericolose secondo l’elenco MRSL (Manufacturing Restricted Substances List)”. Obiettivo: “Promuovere una chimica più sicura nel rispetto e nella protezione dell’ambiente”. Il livello 3 di certificazione, quindi, “convalida i processi del Gruppo Biokimica in tutti i principali aspetti di una manifattura chimica sostenibile”. Per esempio: “Controllo di gestione, pratiche amministrative relative al prodotto, selezione e valutazione delle materie prime”. Ma anche, “produzione chimica nel rispetto dell’EHS (ambiente, salute, sicurezza), comunicazione a clienti e brand di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza”.

La certificazione

ICEC spiega online che “il riconoscimento da parte di ZDHC per la specifica tecnica TS 420 è valido sia per i prodotti del settore conciario che per quelli del settore tessile. Tutti i livelli prevedono, nel triennio di certificazione, l’analisi chimica di tutti i prodotti che l’azienda intende registrare nel Gateway. Il livello 3 include anche una verifica presso il sito produttivo da parte di ICEC. La verifica del sistema di gestione delle sostanze chimiche include la presenza di analisi di laboratorio che confermino la conformità alla MRSL di ZDHC per tutti i prodotti di cui si dichiara la conformità”. Per ulteriori informazioni cliccare qui.

Leggi anche: