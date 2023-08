Brasile, l’export conciario a luglio segna valori in contrazione

In volume, l’export conciario del Brasile a luglio è in area positiva: con 11,1 milioni di metri quadri di materiali spediti all’estero, la variazione percentuale è del +21,2%. Ma con un fatturato estero di 82,2 milioni di dollari, le imprese del Paese sudamericane incassano il 5% in meno rispetto allo stesso mese del 2022. Sulla base dei dati dell’istituto di statistica SECEX, l’associazione brasiliana dell’area pelle (CICB) osserva che lo stesso trend si è protratto in tutto il 2023. Nel periodo gennaio-luglio l’export conciario ha perso il 14,2% in valore (645,9 milioni di euro), ma è aumentato del 9,3% in superficie e del 21,9% in peso.

I trend dei mercati

A condizionare i risultati sono state innanzitutto Italia e Stati Uniti, “che hanno ridotto gli acquisti”, osserva CICB. In particolar modo, in questo spaccato di 2023 il valore della spesa del Belpaese arretra del 38,8% su base annua, mentre quello degli USA del 24,9%. Con il suo +4,1% la Cina (senza Hong Kong) “continua nella traiettoria di miglioramento negli acquisti di pelle brasiliana”, chiosano dal Brasile. Tra i primi 10 Paesi clienti spicca la Corea del Sud, che raddoppia l’import con il +108,4% in valore e il +97,5% in superficie. Mentre il Messico registra un aumento significativo delle superfici (+76,5%), ma con una progressione in valore non simmetrica (+9%).

Le tipologie

Guardando ai risultati di export per tipologia, CICB scrive che tra gennaio e luglio quello delle pelli finite perde il 21,5% in valore e l’8,4% in superficie. Mentre le wet blue registrano rispettivamente il -13,9% e il +32%, le crust il -4,5% e il +14,6%. L’unica tipologia a segnare risultati tutti in area positiva (tra i più nella storia sulla base mensile di luglio, secondi solo a quelli di gennaio 2014) è quella delle pelli salate: +152% in valore e +243,6% in peso.

