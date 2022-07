Con la sua Leather Update, SSIP ci parla (anche) di clorofenoli

La nuova edizione della Leather Update di SSIP (la numero 27 del 2022) ci parla di qualcosa di molto specifico. Qualcosa che riguarda “la restrizione di alcune sostanze pericolose derivanti da normative cogenti quali il regolamento REACh”. Limitazione che va “in aggiunta a quelle volontarie quali le Restricted Substances List (RSL)”. E che, in questo caso, va a toccare il particolare ambito dei clorofenoli. Non finisce qui, ovviamente. La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti ci invita a un webinar sul tema della biodegradabilità.

SSIP ci parla (anche) di clorofenoli

A proposito delle restrizioni citate nelle righe precedenti, SSIP scrive che, essendo “promosse da vari operatori del settore moda, obbligano le concerie ad analisi più numerose con potenziali situazioni conflittuali sui risultati di test falsi positivi”. Questa situazione, continua l’ente di ricerca conciaria di Pozzuoli, “è aggravata dal fatto che i capitolati volontari riportano spesso requisiti che sono al di sotto dei limiti di rilevazione riportati nei metodi ISO accettati”. Ecco, allora, che “in quest’ambito, la determinazione dei clorofenoli nel cuoio è classicamente uno dei requisiti richiesti sia dalle normative cogenti e tecniche di settore che dalle RSL volontarie”. Cliccando qui potete accedere alla lettura free del resto dell’approfondimento di SSIP.

E ci invita a un webinar

“Sviluppo negli approcci per la determinazione della biodegradabilità dei cuoi chrome e chrome-free”. Questo il titolo del webinar in programma giovedì 21 luglio 2022 alle ore 16. Introduce e modera Claudia Florio (coordinatrice tecnico-Scientifica del Dipartimento Biotecnologie Conciarie di SSIP). Relaziona Gianluigi Calvanese (responsabile Area Analisi, Certificazione e Consulenza). Se volete partecipare basta cliccare qui: per iscrivervi ci vuole meno di un minuto.

