Consorzio Pelle al Vegetale, Leonardo Volpi è il nuovo presidente

Leonardo Volpi (nella foto) è il nuovo presidente del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale per il biennio 2021-2022. L’imprenditore di Ponte A Egola (San Miniato) raccoglie il testimone da Simone Remi, che ha guidato le aziende associate per diversi anni. Il consiglio direttivo ha poi nominato alla vicepresidenza Massimo Boldrini e Paolo Testi. “Il momento è particolare. La spinta che può dare il Consorzio è quella della cooperazione – ha commentato il neo presidente –. Dobbiamo continuare il lavoro di collaborazione tra noi associati, in un’ottica di proseguimento di quello fatto in questi anni”. L’obiettivo è portare avanti il progetto già intrapreso di promozione e di internazionalizzazione della pelle conciata al vegetale.

Il nuovo presidente

“Ci vuole unione per affrontare il futuro. È questo che ci può dare forza. Dobbiamo continuare a collaborare come colleghi più che concorrenti – ha affermato Volpi –. Siamo aziende medio-piccole. Facciamo un prodotto di nicchia. Non possiamo pensare di muoverci singolarmente. Ringrazio tutti per questa nomina e per la fiducia accordatami – ha aggiunto – . Un particolare ringraziamento va al presidente uscente Simone Remi, che ha guidato il Consorzio con ottimi risultati”.

Il mercato

“Il mercato non è fermo. Il momento non è roseo e il lavoro è ridotto, quello è vero. Tutti gli associati hanno registrato problematiche più o meno importanti in questo periodo – spiega Volpi –. Ma ci sono clienti che lavorano e altri che sono bloccati. Non possiamo quindi avere una direzione unica. Movimento c’è. Siamo un prodotto di nicchia e andiamo avanti tra le griffe e i piccoli artigiani. A volte sono i brand, magari poco conosciuti, che fanno la differenza all’interno di un’azienda”.

Il nuovo Consiglio Direttivo

La nomina di Leonardo Volpi alla presidenza del Consorzio è stata formalizzata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. I consiglieri eletti per il biennio 2021-2022 sono: Michele Battaglia, Manuel Casella, Andrea Ghizzani, Stefano Pinori, Paolo Quagli, Simone Remi, Martina Squarcini e Luca Tempesti. (mvg)

Leggi anche: