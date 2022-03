Il claim etico UNIC e ICEC spiegato come si deve in questo video

Semplice, chiaro, verificabile e non fuorviante. È il claim etico che recita quanto segue: “Recuperiamo le nostre pelli dall’industria alimentare“. Lo promuove UNIC – Concerie Italiane. Lo verifica in conceria ICEC, l’Istituto di Certificazione dell’Industria Conciaria. Ed è stato protagonista di uno dei talk dell’ultima edizione di Lineapelle (22/24 febbraio 2022) nello spazio denominato Green Theatre. Trenta minuti di presentazione, per spiegare come si deve uno strumento di comunicazione che “permette alle concerie di comunicare con una frase breve, chiara e semplice che le pelli grezze utilizzate nel loro processo sono un recupero dalla filiera alimentare”. A presentarlo, come potete vdere e ascoltre nel video qui sotto sono stati Luca Boltri (vicedirettore UNIC) e Sabrina Frontini (direttrice ICEC). Moderatore: Luca Fumagalli (direttore La Conceria).

Il claim etico spiegato come si deve

Chi ha avuto la fortuna di essere a Lineapelle, la principale fiera della pelle e dei materiali per la fashion & luxury industry, ha potuto assistere dal vivo alla presentazione, che ha avuto anche un’edizione in inglese per il pubblico internazionale. Per tutti gli altri c’è, dunque, la possibilità di recuperare l’evento, in differita e in versione integrale. Non solo, perché sul canale YouTube di UNIC è possibile rivedere tutti i seminari del Green Theatre.

