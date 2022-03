Tutto il Rapporto di Sostenibilità di UNIC in un video

Tutte le risposte in un video. Perché lo si redige ogni anno (da quasi venti). Quali risultati ha rilevato, nell’ultima edizione e nella sua storia. Quali trasformazioni nella cornice generale, dai “goal” delle Nazioni Unite al Green New Deal europeo, accoglie e incorpora. Al Green Theatre di Lineapelle (22-24 febbraio) Luca Boltri e Fabiana Orlandi, rispettivamente vicedirettore e membro del Servizio Ambiente di UNIC – Concerie Italiane, hanno presentato il Rapporto di Sostenibilità 2021 in un seminario moderato da Luca Fumagalli, direttore de La Conceria.

In un video

Chi ha avuto la fortuna di essere a Lineapelle, la principale fiera della pelle e dei materiali per il fashion, ha potuto assistere dal vivo alla presentazione, che ha avuto anche un’edizione in inglese per il pubblico internazionale. Per tutti gli altri c’è la possibilità di recuperare in differita l’evento. Non solo, perché sul canale YouTube di UNIC è possibile rivedere tutti i seminari del Green Theatre.

Leggi anche: