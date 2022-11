Il docufilm Masoni celebra 20 anni di storia d’amore per la pelle

Masoni Industria Conciaria di Santa Croce sull’Arno celebra 20 anni di attività con un docufilm dal titolo From Raw to Wow. Una Storia d’Amore e con un’installazione artistica di Felice Limosani collocata nel nuovo stabilimento di Castelfranco di Sotto. È il sottotitolo del film a rappresentare al meglio il significato che Fabrizio Masoni vuole trasmettere. “Tutto è fatto con amore – spiega l’imprenditore a capo dell’azienda di cui il Gruppo LVMH detiene una quota di minoranza -. Amore per Santa Croce sull’Arno, amore per il territorio e amore per la pelle. Io sono proprio malato di pelle: mi sveglio presto la mattina per andare a scegliere le pelli. È una cosa che si fa con amore”.

Il docufilm Masoni

La video-narrazione dell’azienda toscana passa proprio attraverso la profonda passione per il materiale pelle e l’affiatamento di un team di collaboratori che “ha permesso di rendere Masoni quella che è oggi”, ricorda l’imprenditore. Nel presentare ieri (15 novembre 2022) il docufilm, Fabrizio Masoni ha avuto accanto a sé Matteo De Rosa, CEO di LVMH Métiers d’Arts. Il manager del gruppo francese ha fatto un plauso a “un territorio che permette di sviluppare eccellenti prodotti grazie ai talenti che ogni giorno ci lavorano. Stasera celebriamo lo spirito imprenditoriale di Fabrizio: il suo genio, che la collaborazione con LVMH ci ha permesso di supportare”.

From Raw to Wow

From Raw to Wow ripercorre la storia dell’azienda e di Fabrizio Masoni, attraverso videointerviste ai dipendenti, collaboratori e amici illustri. Per esempio, Jean Baptiste Voisin (presidente LVMH Métiers d’Art), James Ferragamo, Frida Giannini, Paolo Massa (Ad Fontana Milano 1915), Kristian Buziol (garden designer). Accanto a loro, personaggi vicini a Masoni come Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce, e Fabio Vedana, coach ed esperto di sport endurance. Venti anni di passione, sveglie alle 5 di mattina e conoscenza della pelle, in una visione di azienda moderna e all’avanguardia.

Arte e nuovo stabilimento

Con l’installazione Frame firmata da Felice Limosani, Conceria Masoni ha aperto le porte del suo nuovo stabilimento a Castelfranco di Sotto: uno spazio di 3.000 metri quadri dedicato al processo di rifinizione delle pelli. L’opera è stata “concepita dall’artista in sinergia con l’architettura industriale in cui si dirama. L’installazione audiovisiva site-specific è una rappresentazione simbolica che crea una dimensione esperienziale attorno e attraverso il luogo in cui prende vita”. Attraverso le luci si è giocato con i quattro colori del logo Masoni – arancione, verde, rosso e blu – in set cromatici immersivi. (mvg)

Leggi anche: