La situazione finanziaria del distretto veneto della concia

Lo scenario di mercato. La situazione finanziaria. Dalle pagine de La Conceria n. 6 – 2023, dal titolo Credito, parliamo delle conseguenze su tutti gli step della filiera della moda del rialzo dei tassi operati da FED e BCE. Nell’intervista a Francesco Cacciavillan, commercialista ad Arzignano, affrontiamo la questione dalla prospettiva del distretto veneto della concia.

La situazione finanziaria

L’intervista a Cacciavillan (“la consapevolezza della fragilità”) ruota su più argomenti: gli investimenti, gli indebitamenti, la valutazione del rischio. In una congiuntura tutt’altro che semplice, ma anche paradossale. Perché gli affari dalla fine del 2022 sono in contrazione, ma i bilanci non sono così male. Per certe aziende, anzi, “sono i migliori degli ultimi anni – spiega il fiscalista –. Nonostante l’importante discesa dei volumi, le aziende, evidentemente ben organizzate e preparate, riescono a generare utili”.

