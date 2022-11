Minerva compra, Dior ci crede, Del Chienti rinasce, Masoni fa festa

Il tema della settimana è la paura: nel senso che non c’è. Attenzione, non significa che di colpo sono spariti timori e preoccupazioni. E la congiuntura resta quello che è: un coacervo di criticità che, non ci fossero, vedrebbero la filiera pelle in volo ad alta quota. Significa che, NONOSTANTE tutto ciò, c’è chi ci crede, come Dior, che non cambia il suo piano industriale e investe. Poi c’è Minerva Hub che non molla un colpo e continua a fare shopping di fornitori del lusso, lungo tutta la catena del valore. E ci sono concerie come Del Chienti, che da Tolentino vara un piano industriale dalla forte carica innovativa, e Masoni, che con un film festeggia i suoi primi 20 anni.

Dior ci crede

Pietro Beccari, CEO di Dior, dice che, ok, la recessione va temuta, ma senza che diventi un alibi per star fermi e smettere di definire strategie di sviluppo. Così, tra tante parole, piazza anche le seguenti: “Stiamo acquisendo piccole aziende in Italia. È egoismo, ma è anche perpetuare una tradizione”.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/lusso/dior-teme-la-recessione-ma-acquisira-ancora-in-italia-e-francia/

Minerva compra

Minerva Hub si è preso anche il Gruppo Meccaniche Luciani, che produce stampi, fustelle e utensili tecnici per calzatura e pelletteria. Il polo presieduto da Matteo Marzotto è così arrivato a riunire 9 aziende (ma altre sei sono in arrivo) e chiuderà il 2022 ad oltre 180 milioni di fatturato. Non solo, ha fatto shopping anche in Texas, acquisendo un allevamento di alligatori (il secondo, dopo quello comprato in Louisiana).

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/finanza/luciani-e-un-allevamento-di-alligatori-minerva-hub-a-raffica/

Del Chienti rinasce

Una notizia che rimette in gioco una delle concerie più antiche d’Italia. A Tolentino riparte, con un ambizioso piano industriale, Conceria del Chienti. Lo fa partendo da una compagine societaria del tutto nuova, che vede l’ingresso anche di investitori pubblici. In altre parole: il 49% del capitale passa a Invitalia, mentre il 51% è passato nelle mani del fondo AVM Sustainability.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/conceria/invitalia-e-avm-sustainability-rilanciano-conceria-del-chienti/

Masoni fa festa

Vent’anni di “amore per la pelle”. E non solo. Industria Conciaria Masoni li ha celebrati a Santa Croce sull’Arno con una serie di proiezioni del docufilm From Raw to Wow e con un’installazione artistica all’interno del nuovo impianto di Castelfranco di Sotto.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/conceria/il-docufilm-masoni-celebra-20-anni-di-storia-damore-per-la-pelle/