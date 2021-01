Restyling in corso per Tanneries du Puy, conceria di Hermès

Restyling in corso per Tanneries du Puy. Hermès Cuirs Précieux, divisione conciaria di Hermès che controlla la conceria francese, concluderà entro la fine di questo 2021 un percorso di sostanziale ristrutturazione strutturale avviato nel 2018.

Restyling in corso

Come riporta leprogres.fr, già da 2 anni la struttura che ospita le linee di produzione di Tanneries du Puy sta subendo una profonda ristrutturazione che prevede interventi di demolizione di parti non più utilizzate, la sostituzione delle coperture dello stabile e il completo rifacimento di tutta l’impiantistica elettrica. L’intervento maggiore è, però, relativo all’impianto di trattamento dei fanghi. Obiettivo: azzera ogni emissione odorifera. Sul tetto, infine, sarà dato ampio spazio alla vegetazione. Tutti gli interventi hanno avuto inizio nel 2018 e termineranno il prossimo autunno. Quelli attualmente in corso riguardano il magazzino e i reparti di concia.

Tanneries du Puy

Tanneries du Puy è uno storico fornitore di pelli di vitello di Hermès che, nel 2015, ha acquisito la conceria situata nella regione dell’Auvergne. L’acquisizione, di cui Hermès non rivelò la cifra, permise, come comunicò la griffe, di “salvaguardare più di un centinaio di posti di lavoro nella regione”. Hermès ha avviato il restyling dichiarando che la conceria “ha sofferto per troppo tempo di una mancanza di investimenti”.

Immagini tratte da tanneriesdupuy.com

