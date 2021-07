Thebe Magugu; lo special guest di Pitti con Cuoio di Toscana

Effetto special guest. Siamo a Pitti, che da poco ha chiuso i battenti della sua edizione numero 100, riaprendo la stagione delle fiere in presenza. E ci siamo per parlare del designer Thebe Magugu, special guest del salone fiorentino. Qui, Magugu ha presentato la sua prima collezione maschile, nella quale spiccano stivali e borse. Accessori realizzati, tutti, in partnership con il Consorzio Cuoio di Toscana.

Lo special guest di Pitti

Thebe Magugu, sudafricano, 27 anni, ha lanciato il brand omonimo nel 2016, con collezioni rivolte al pubblico femminile. Alla base del marchio c’è un concetto educativo: comunicare “su storie e mestieri”. E non solo: ogni collezione si ispira idealmente a materie universitarie come Geology, Home Economics, Gender Studies, African Studies. Nel 2019 ha vinto l’International Fashion Showcase indetto da British Fashion Council e l’LVMH Prize. Per Pitti, Magugu ha disegnato la sua prima capsule collecton dedicata all’uomo. E ha utilizzato il pellame del Consorzio Cuoio di Toscana per realizzare uno stivale modello camperos (declinato in un’ampia gamma cromatica con la suola in cuoio) e una borsa.

Duplice valore

“La partnership con Thebe Magugu ha un duplice valore – dice Antonio Quirici, presidente di Cuoio di Toscana -. Da un lato rispecchia il nostro background e lo completa con l’identità del designer. Dall’altra rappresenta una sfida portata direttamente nel cuore di Pitti”. Per il Consorzio, quella con Thebe Magugu rappresenta la terza collaborazione presente a Pitti 100. La prima è quella con Naturino: una speciale collezione dedicata alla scarpa da bambino. La seconda è con la stessa manifestazione: suole in cuoio con il logo Pitti 100 per una capsule realizzate ad hoc. (mv)

