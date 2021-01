Webinar e pelle: oggi LP su terminologia, domani ICEC sui terzisti

Appuntamento alle ore 16 italiane del 26 gennaio su Zoom. Il secondo incontro dei Sustainability Talks di Lineapelle verte sulla terminologia del settore e, quindi, sulle questioni di trasparenza a tutela dei consumatori. Ma il binomio webinar e pelle non si esaurisce qui. L’agenda prevede per il 27 gennaio il convegno online di ICEC a proposito della qualifica di sostenibilità per i terzisti della filiera.

Webinar e pelle

Il programma del Sustainability Talks, il secondo di sette appuntamenti organizzati da LP, prevede gli interventi di Alessandra Siena (Lineapelle Training) e Maurizia Contu (UNIC – Concerie Italiane). Ospite del webinar è Gustavo Gonzalez-Quijano, segretario generale di Cotance. Per partecipare, è necessario compilare il form di iscrizione.

Il 27 tocca a ICEC

Allo stesso modo per assistere al seminario online di ICEC, l’ente di certificazione di riferimento per l’area pelle, bisogna prima registrarsi. Il direttore Sabrina Frontini illustrerà lo schema di certificazione per garantire la sostenibilità ambientale, sociale, di salute e sicurezza dei terzisti delle concerie.

