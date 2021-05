Nel 2020 il fake ha sottratto più di 5 miliardi alla moda italiana

Più di 5 miliardi di euro. A tanto ammonta il danno che la contraffazione ha causato nel corso del 2020 alla moda. Abbigliamento, calzature e accessori falsi mettono in ginocchio un settore che – più di altri – ha risentito dei colpi di Covid. Lo ha calcolato Assoutenti, associazione dei consumatori che si occupa di lotta alla contraffazione. Lo studio arriva nel contesto di “Io sono originale”, progetto dell’Ufficio italiano brevetti e marchi del MiSE.

La contraffazione nei settori dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori ha causato nel 2020 un danno da 5,2 miliardi di euro. Un fenomeno che non sembra arrestarsi ma che, al contrario, ha avuto un incremento durante l’emergenza sanitaria. A portare alla luce i dati è una ricerca dell’associazione no profit Assoutenti: “Gli ultimi dati dell’OCSE registrano un danno per le imprese manifatturiere derivante dal fenomeno della contraffazione pari a 1,3 miliardi l’anno per mancate vendite. I consumatori, inoltre, pagano ingiustamente 1,4 miliardi di euro per l’acquisto di prodotti falsi, per un giro d’affari totale del falso made in Italy nel settore moda pari a 5,2 miliardi di euro”.

Il lato oscuro del web

Secondo Assoutenti, il fenomeno registra dati in crescita “anche come conseguenza del maggior uso che i consumatori fanno del web e dell’e-commerce“, tanto più con l’avvento della pandemia. I canali digitali sono “veri e propri paradisi per la contraffazione”. Proprio per contrastare il fenomeno, nel contesto del progetto “Io sono originale”, Assoutenti ha realizzato un video per mettere in guardia i consumatori ed evitare loro di cadere nella trappola del “tarocco”, seguendo piccole accortezze. (art)

