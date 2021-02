Cuoio e disabilità: un cuore di pelle rossa per San Valentino

Un portachiavi a forma di cuore, in pelle rossa, per San Valentino. A confezionarlo, questa volta, non è una griffe della moda. Protagonisti sono i ragazzi del Centro Diurno per disabili Il Mulino di San Miniato (Pisa) che doneranno i loro cuori in pelle ai bar che fanno parte del progetto Centro Commerciale Naturale. Il tutto, “per dimostrare vicinanza e solidarietà” alle attività che sono rimaste chiuse a causa del lockdown del 2020.

Solidarietà per San Valentino

“È un gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti delle attività del nostro territorio che, in questo momento, attraversano delle difficoltà – spiega la responsabile de Il Mulino, Federica Ghiroldi –. Col dono di questo portachiavi a forma di cuore vogliamo trasmettere l’amore, l’unione e la solidarietà, qualità indispensabili per far fronte a un periodo così complicato”. Ogni bar che ha aderito all’iniziativa ha ricevuto 30 portachiavi, che a sua volta regalerà ai propri clienti.

Cuoio e disabilità

Il Mulino ospita 30 ospiti. “Il laboratorio del cuoio è una delle attività espressivo-manuali tramite cui si possono raggiungere molteplici obiettivi legati alle autonomie dei ragazzi – continua Ghiroldi -. La finalità di molti progetti è quella di offrire loro l’opportunità di mostrare gli elaborati, in modo da poter valorizzare e incrementare le loro capacità. Per loro significa avere l’occasione di farsi conoscere e integrarsi nel tessuto sociale di appartenenza”.

Leggi anche: