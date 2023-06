Francia: in carcere la banda che razziava i magazzini delle griffe

Nove persone sono state accusate in Francia di aver rubato 3,5 milioni di euro di borse e pelletteria di lusso. Sette di loro sono state arrestate. Il sospetto è che abbiano rubato direttamente dai siti produttivi di LVMH, Hermès e Chanel. Formavano una “squadra estremamente professionale”, come l’ha definita la polizia francese, che in una decina di minuti la banda razziava i magazzini delle griffe, usando veicoli che poi distruggevano. I furti che avrebbe commesso la banda sarebbe “almeno 11”.

La banda che razziava i magazzini delle griffe

La polizia ha arrestato i sospettati a Yvelines, Val-d’Oise e Loiret. Su alcuni di loro, tra i 25 e i 35 anni, ricade l’accusa di aver compiuto materialmente i furti. Gli altri, tra i 45 e i 55 anni, sarebbero, invece, i ricettatori. Le indagini proseguono dall’agosto 2022. I laboratori di LVMH, Hermès e Chanel sono situati nella Sarthe, nel Loir-et-Cher e nell’Indre. Il valore dei prodotti rubati ammonta a più di 3,5 milioni di euro, come scrive Le Figaro.

Blitz rapidi e organizzati

La polizia francese ha anche descritto il modus operandi della banda. Attacchi mirati, molto veloci che duravano una decina di minuti. Avvenivano di notte. Utilizzava strumenti professionali per superare le pareti di recinzione, i portoni e le barriere di sicurezza per poi arrivare nei caveau dove le aziende custodiscono i prodotti finiti. Durante le varie perquisizioni, gli agenti hanno trovato borse rubate, 40.000 euro, nove veicoli, attrezzature da scasso e rilevatori GPS. (mv)

