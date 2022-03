La crisi ucraina, il futuro di Dainese, l’outdoor secondo noi

Ne avremmo fatto volentieri a meno. Come tutti. Ma ogni giorno dobbiamo, insieme a tutta la filiera, fare i conti con quanto sta accadendo in Ucraina. E con le sue conseguenze. Così, inevitabilmente, la cronaca della settimana ha avuto un cupo ritornello quotidiano che, dalle voci (molto più che) allarmate dei calzaturieri marchigiani si è irradiato a tutti i segmenti dell’area pelle e dell’industria del lusso. Per fortuna, in mezzo a un tale disagio, è arrivata la notizia dell’acquisizione di Dainese, perché a suo modo apre uno squarcio sulla possibilità di guardare al proprio futuro in modo strategico e prospettico. Infine, è stata la settimana di uscita del numero di marzo del nostro mensile. Protagonista: l’outdoor.

La crisi ucraina: la scarpa, il lusso e tutto quanto

In Italia, ai piani alti del Governo, si comincia a parlare di un plafond tra i 600 milioni e il miliardo di euro per sostenere le aziende della moda (e non solo). Sostenerle a fronte di tutte le conseguenze di mercato e di gestione della supply chain dovute alla crisi bellica in corso tra Russia e Ucraina. Perché molte di esse rischiano grosso, come abbiamo raccontato in varie news questa settimana.

Il futuro di Dainese

Questione di ore. Il Sole 24 Ore scrive che il fondo USA Carlyle sarebbe in pole position per acquisire Dainese. Non passa nemmeno un giorno e la conferma arriva dai diretti interessati. Bocche cucite sul valore dell’operazione, ma quel che spicca è, soprattutto, una dichiarazione di Carlyle. Questa: “L’espansione di Dainese avverrà (anche) attraverso operazioni di M&A”.

L’outdoor secondo noi

Il numero di marzo del nostro mensile, uscito all’inizio di questa settimana è dedicato interamente a un settore che sta regalando soddisfazione a concerie, fornitori, manifatturieri e, pure, griffe. Non è l’arredamento, del quale abbiamo scritto nel numero di gennaio. È l’outdoor che, tra calzatura tecnica arrivata fin sulle passerelle e zaini diventati dei piccoli must, pare possa procedere spedito verso altre soddisfazioni.

