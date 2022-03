La Russia, i ristori UE, i funghi di Andrew, le date di Lineapelle

La crisi bellica in Ucraina è il drammatico e forzato fil rouge della settimana. Porta con sé una lunga serie di analisi sulle sue conseguenze per la filiera della moda e del lusso, iniziando dall’autarchia del mercato di Mosca per arrivare ai ristori UE. Ma non c’è stato solo questo. Sono arrivate le date della prossima edizione di Lineapelle, che avrà un sapore molto particolare, visto che sarà la numero 100. Ed è arrivata la notizia che avrebbe tutti i sacri crismi per squarciare il velo dell’ipocrisia che millanta la presunta e assoluta superiorità dei materiali vegani nei confronti della pelle.

La Russia e i ristori UE

Il 23 marzo la Commissione Europea ha dato il via libera agli aiuti di Stato per le imprese colpite dalle sanzioni e dal caro energia. L’ok ai ristori arriva grazie all’adozione di un quadro temporaneo di crisi, operativo fino al 31 dicembre 2022. Intanto, da Mosca si apprende che già da mesi gli acquisti calzaturieri di fascia media made in Russia sono aumentati a dismisura. La domanda parrebbe impossibile da soddisfare e i prezzi sarebbero andati alle stelle. Intanto, Confindustria Moda lancia il don’t panic, dichiarando che il suo sistema di filiera ha le carte in regola per reggere l’urto di questa ennesima emergenza.

I funghi di Andrew

Paul Andrew non è certo l’ultimo degli sprovveduti. Il suo curriculum lo conosciamo tutti. Da quando ha lasciato Salvatore Ferragamo si è impegnato nella riattivazione del suo brand calzaturiero. E ha fatto una scoperta molto significativa. Ha testato la presunta alternativa alla pelle derivata dal micelio dei funghi ritrovandosi tra le mani quel che in gergo giovanildigitale si definisce un “epic fail”. Tirato sulla forma, cotal materiale “si spacca”. Ergo, sostiene Andrew e sottoscriviamo noi: anche per questo non è sostenibile.

Le date di Lineapelle

L’edizione numero 100 di Lineapelle si svolgerà a Fieramilano Rho, dal 20 al 22 settembre 2022. Porta con sé uno slogan e un’immagine che ne sottolineano e enfatizzano identità, leadership, patrimonio, mission innovativa, stilistica e molto, molto altro. E mettono in chiaro che non sarà un’edizione di celebrazione del passato, ma la vera e propria festa di un progetto espositivo che ha guardato sempre davanti sé.

