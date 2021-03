Trump e Biden: aerei, pelle, scarpe (spiegate da Silvano Lattanzi)

Silvano Lattanzi spiega la scarpa a Joe Biden, in relazione alla recente caduta del presidente USA salendo la scala di accesso all’Air Force One. E sempre un aereo è protagonista di un’altra vicenda che coinvolge il predecessore di Biden, Donald Trump. Il suo velivolo, ribattezzato Trump Force One, con interni in pelle e dettagli in oro, è fermo da tempo in un piccolo aeroporto nello stato di New York. E non si sa che fine farà

Silvano Lattanzi spiega la scarpa a Joe Biden

Per Silvano Lattanzi, Joe Biden è scivolato due volte mentre saliva sulla scaletta dell’aereo presidenziale perché indossava calzature troppo lunghe. Lattanzi lo scrive in una lettera virtuale al presidente USA, pubblicata sul suo profilo Facebook. Le calzature sarebbero più lunghe di 5 centimetri rispetto alle dimensioni del piede del presidente. L’artigiano del lusso, si offre di accorciargliele di 3-4 centimetri. Ma gli spiega varie altre soluzioni tecniche e qualitative, per evitare di cadere un’altra volta sugli scalini presidenziali.

La pelle del Trump Force One

Di diverso tenore la storia che chiama in causa il Boeing 757 ribattezzato Trump Force One. L’ex presidente USA l’ha acquistato nel 2010 dal miliardario Paul Allen. Lo ha personalizzato con diverse modifiche. Per esempio: interni in pelle scamosciata e sedili in pelle color crema con lo stemma di famiglia cucito in oro. Ora, però, quello che era uno dei simboli del potere di Trump, come rivela CNN, giace inattivo su una pista recintata nel piccolo aeroporto di Orange County, New York. E nessuno pare sapere quale sarà la sua fine. Pelle compresa. (mv)

