Il segreto di Ferragamo, gli studi di Hermès, le basi di Pittards

Nella voracità intellettuale di Guillaume Meilland sta il segreto di Ferragamo. Il designer ha talmente fame di conoscere il made in Italy e il suo cuore manifatturiero che si è trasferito con la famiglia, lui francese, a Galluzzo, a sud di Firenze. Ma la rassegna stampa non ci regala solo questa chicca. Ci aggiorna sulle attività accademiche di Hermès, che ha stretto una nuova collaborazione con Paris School of Economics. E ci riporta dei progetti di Pittards per la moda inglese.

Dunque, il segreto di Ferragamo sta nella voracità di Meilland, dicevamo. Lo svela La Stampa: il trasferimento a Firenze non era una “scelta ovvia per uno che ha studiato e lavorato per anni a Parigi . Da Yves Saint Laurent, Lanvin e Louis Vuitton”. Ma “sulle Rive dell’Arno frequenta le concerie e gli artigiani. Ha capito come muoversi”;

A meno di un mese dall'annuncio della School of Know How, Hermès rilancia nelle attività universitarie. E istituisce con Paris School of Economics una cattedra di ricerca interdisciplinari che connetta l'economia alle scienze umane e sociali;

Il Guardian scopre che per la moda britannica avere fondamenta manifatturiere è ancora strategico. E, per questo, aggiorna i suoi lettori sulle attività di Pittards.

