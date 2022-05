In V Rising, tra vampiri e avventure, saper conciare è importante

Anche nei videogame saper conciare è importante. Una certa competenza nell’arte della pelle la richiede V Rising, il gioco di sopravvivenza tra i vampiri. Qui la pelle è un elemento fondamentale per potenziare sia il proprio “Castle Heart” che l’attrezzatura a disposizione. Per questo urge costruire una conceria dove lavorare il pellame grezzo di orsi e lupi cacciati nella foresta. Ma anche costruire la conceria è una sfida che passa dalla sconfitta di un “cattivo”.

Se saper conciare è importante

La pelle è un materiale importante in V Rising. La prima volta in cui viene richiesta è per il potenziamento del proprio Castle Heart con barre di rame e pelle. Poiché non è facile procurarsene, alcuni siti internet specializzati offrono la soluzione ai giocatori. Bisogna costruire una conceria per trasformare le pelli grezze, dicevamo, ma per ricevere il via libera alla costruzione non servono permessi e autorizzazioni, bensì la vittoria sul “cattivo” di nome Keely, l’arciere del gelo. Solo così si potranno ottenere le istruzioni. La conceria costa 8 assi e 160 pelli grezze. Una volta in funzione, per ottenere una pelle finita e utilizzabile occorrono 16 pelli grezze. Con una conceria funzionante, al giocatore basta andare a caccia di animali, in particolare lupi o orsi, per metterne in produzione le pelli. (mv)

