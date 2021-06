A Pitti l’anteprima di Mipel Lab, format in partnership con Lineapelle

“Un’anteprima assoluta e un’iniziativa significativa e tangibile del made in Italy che fa sistema”. Assopellettieri (associazione aderente a Confindustria Moda) presenterà a Pitti Uomo (30 giugno – 2 luglio) il nuovo progetto Mipel Lab. In altre parole, un format espositivo realizzato in partnership con Lineapelle.

Anteprima a Pitti

A Pitti, si legge in una nota, “Assopellettieri realizzerà un’istallazione speciale dedicata a un importante progetto di filiera”. Un progetto “pensato per promuovere in tutto il mondo l’eccellenza della produzione made in Italy del settore pelletteria”. Sarà una “una grande scultura multimediale” che “offrirà – mixando sapientemente contributi video dedicati alle diverse realtà aziendali ed elementi materici legati ai trend moda – una suggestiva anteprima di un progetto ampio e articolato”. Parliamo del format espositivo Mipel Lab, “realizzato da Assopellettieri in partnership con Lineapelle”.

Mipel Lab

“Assopellettieri ha scelto di dedicare al mondo della produzione la creazione di una manifestazione fieristica nuova. Un concept pionieristico, tanto quanto lo fu Mipel, di cui proprio quest’anno ricorrono i 60 anni dalla nascita”. Si chiama Mipel Lab e “prevede un nuovo appuntamento fieristico, che debutterà annualmente in presenza a Milano a partire da settembre 2021, in contemporanea e in partnership con Lineapelle, con cui condividerà anche gli spazi”. Non solo. Mipel Lab contempla anche “la realizzazione di una piattaforma tecnologica che rappresenterà l’interfaccia digitale della manifestazione fieristica”. Obiettivo: potenziarne “il valore di business lungo l’intero anno”.

Guardare al futuro

Mipel Lab riprende un discorso avviato a febbraio 2020, e rappresenta, oggi, una sorta di risposta allo sconquasso causato da Covid. “Abbiamo approcciato la crisi nel migliore dei modi: investendo – dice Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri -. Presentare uno dei nostri progetti di punta per la filiera in uno dei templi della moda internazionale come Pitti Uomo è per noi una grande opportunità e un motivo di orgoglio. Vedere operare insieme Assopellettieri, Pitti Immagine e Lineapelle è un grande traguardo e un’opportunità per il futuro”.

Entusiasmo e coraggio

Parole sostenute dal commento di Gianni Russo, presidente di Lineapelle: “Dopo il terribile momento vissuto trovo fondamentale la collaborazione tra enti e associazioni. Su questo presupposto, come Lineapelle, abbiamo aderito con estremo entusiasmo a questo progetto e profonderemo tutti i nostri sforzi per assicurarne il successo”. Chiude Raffaello Napoleone, CEO di Pitti Immagine: “Trovo molte buone ragioni nell’operazione Mipel Lab e tante assonanze con la nostra politica. È un nuovo progetto fieristico, che nasce in un momento difficile ma che proprio per questo lancia un messaggio di volontà e di coraggio imprenditoriale. È un’operazione di sistema che promuove le migliori qualità della manifattura italiana e dei suoi distretti”.

Stati Generali

Per Assopellettieri, l’anteprima di Mipel Lab a Pitti Uomo “si inserisce in un quadro più ampio di iniziative chiave”. La più imminente riguarda la seconda edizione degli Stati Generali della Pelletteria Italiana. Si svolgeranno il prossimo 28 giugno a Firenze presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.

Nella foto imagoeconomica: Mipel, settembre 2020

