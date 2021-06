Milano Torna Fiera: l’attesa è finita, ripartono i saloni fisici

Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Milano Torna Fiera, oltre a essere il titolo del convegno svolto questa mattina a MiCO – Milano Congressi, rappresenta la sintesi ideale di una duplice, concreta consapevolezza. Da una parte esprime l’orgogliosa riappropriazione, dopo il dissesto pandemico, del sistema fieristico che porta il mondo a Milano. Dall’altra, rappresenta il senso della ripartenza dei saloni espositivi, dopo il via libera governativo dello scorso 15 giugno.

Milano Torna Fiera

Sottotitolo: “Il sistema fieristico è pronto a rilanciare le imprese italiane”. Organizzato da Fiera Milano, l’evento di questa mattina è stato introdotto da un’analisi sull’impatto delle fiere sull’economia italiana (curata da Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano). A seguire, un round di interventi dei principali organizzatori degli eventi milanesi, chiamati ad esprimere il senso della loro ripartenza e della sfida che porta con sé. La chiusura è stata affidata, invece a Luca Palermo (CEO dell’ente fieristico milanese) e al Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Per esempio, il Supersalone

Il denominatore comune è “l’attesa”. Nel senso migliore, però. A partire da Milano Unica, in programma il 6 e 7 luglio, tutte le fiere in calendario nei prossimi mesi si ripresentano in formato fisico con un grande ottimismo. Un denominatore comune che nasce, nonostante le ancora inevitabili incertezze e complicazione legate a Covid, dal riscontro avuto dai propri espositori. Tutti, insomma, non aspettano altro che di tornare a incontrare persone, buyer e addetti ai lavori. Lo farà, per esempio, il Salone del Mobile che, dal 5 al 10 settembre si trasforma in Supersalone per un’edizione ad alto contenuto creativo. La quale, pur nel suo porsi come transizione verso quella del 2021 (la numero 60), offre varie novità, come quella di poter acquistare prodotti in fiera attraverso l’interazione con la piattaforma digitale.

#strongertogether

Settembre, poi, sarà il momento del ritorno per le fiere della moda accomunate dall’hashtag #strongertogether promosso da Confindustria Moda. Mipel, Micam e TheOne apriranno le danze a Fieramilano Rho dal 19 al 21 settembre. A seguire, in strettissima consequenzialità temporale e di spazi, arriverà Lineapelle, in programma dal 22 al 24 settembre (nelle stesse date si svolgerà anche Simac Tanning Tech). “I settori che rappresentiamo – ha detto Cirillo Marcolin, presidente Confindustria Moda – sono portatori di grandi tradizioni, ma anche di progetti d’innovazione e di sostenibilità. Sono capaci di costruire una narrazione del nostro Paese e del made in Italy estremamente moderna. I nostri padiglioni sono la rappresentazione dell’articolazione e della ricchezza della nostra manifattura. Stiamo lavorando insieme dall’anno scorso con l’hashtag #strogertogether. Le istituzioni ci affianchino, parlando con orgoglio di quel turismo fieristico che è una realtà economica e valoriale che può essere ulteriormente spinta”.

