Dal 19 al 21 settembre Micam torna in presenza: tutte le novità

Micam dal 19 al 21 settembre 2021 torna a Fieramilano Rho e, soprattutto, torna in presenza. Molte le novità annunciate, a cominciare dalla durata dello show, che si sviluppa in tre giorni anziché i consueti quattro. Confermata la sinergia tra l’edizione fisica e quella digitale di Micam Milano Digital Show. Il ritorno al faccia a faccia è fondamentale per il settore: “Solo così riusciremo a risollevare le sorti di un comparto produttivo il cui apporto è fondamentale per il made in Italy”, commenta Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam.

Torna in presenza

Micam sente la ripartenza e annuncia il ritorno al format fisico. L’edizione di settembre è dedicata alle collezioni Primavera–Estate 2022. “Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale – esordisce Badon -. Le aziende hanno la necessità di tornare ad incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni. Solo così riusciremo a risollevare le sorti di un comparto produttivo il cui apporto è fondamentale per il made in Italy”. Il presidente di Assocalzaturifici sa che la sinergia tra fisico e virtuale rimane un patrimonio degli enti fieristici. “È necessario spingere sull’acceleratore sul fronte della digitalizzazione, per raggiungere e soddisfare le esigenze anche di coloro che non riusciranno a visitare la manifestazione”. La piattaforma Micam Milano Digital Show affiancherà l’evento fisico dal 15 settembre al 15 novembre 2021, permettendo ai brand di programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la fiera.

Gli spazi speciali

Al suo interno, Micam prevede quattro spazi speciali. Tra questi ci sono l’innovation Hub Micam X e Emerging Designers, progetto alla quarta edizione che coinvolge 12 designer internazionali. Spazio poi per Micam start-up boot camp, concept dedicato alle migliori start up innovative del settore calzaturiero da incubare e accelerare. Si chiude con Italian Artisan Heroes, allestimento dedicato alle migliori produzioni italiane in private label, che porterà in fiera i casi di successo della piattaforma digitale dedicata all’artigianato. (mv)

