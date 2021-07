Milano, settembre 2021: le fiere della moda #RestartTogether

Un treno di fiere. Sono quelle che accendono su Milano le luci e l’attenzione di tutta la filiera mondiale della manifattura fashion. Fiere che, a settembre, 2021 domineranno la scena nei padiglioni di Fieramilano Rho. E che, forti della complessa esperienza condivisa durante la pandemia del 2020, aggiornano il proprio hashtag di riferimento e lo trasformano (quasi) in un grido di battaglia. Entriamo, quindi, in una nuova stagione. La stagione del Revenge Fair. O, per meglio dire, del #RestartTogether.

Le fiere della moda #RestartTogether

L’evoluzione dell’hashtag ha una sua particolare significatività. Nel 2020, in occasione dei saloni smart svolti nel mese di settembre (a partire da A New Point of View by Lineapelle), il messaggio di resistenza e proattività delle fiere della moda di Milano era sintetizzato da #StrongerTogether. Ora, è arrivato il momento di fare un passo avanti. Anzi, IL passo avanti: è arrivato il momento di ripartire, in presenza. In altre parole: #RestartTogether.

Il calendario

Il treno delle fiere accenderà i motori domenica 19 settembre a Fieramilano Rho. Qui, fino a martedì 21 settembre si svolgeranno Micam, Mipel e TheOne. Tre giorni al posto dei consueti 4, per eventi che introdurranno l’apertura degli stand di Lineapelle, in calendario da mercoledì 22 a venerdì 24 settembre (nelle stesse date si svolgerà anche Simac Tanning Tech) con al suo interno il nuovo progetto dedicato al sourcing pellettiero Mipel Lab. Ma per le fiere della moda, a Milano, non finisce qui.

Le sfilate

Milano, dal 21 al 27 settembre, ospiterà le sfilate femminili organizzate da Camera Nazionale della Moda Italiana. Una Fashion Week che, come ha detto il suo presidente, Carlo Capasa, “potrebbe essere la vera ripartenza. “Credo che l’80% di quello che succederà sarà fisico”. Una promessa.

