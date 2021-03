Iniziato il viaggio virtuale di Meet & Match: la filiera è online

Lo start è arrivato alle ore 9 di questa mattina. Quando, cioè, è iniziato il viaggio virtuale di Meet & Match, la piattaforma di esplorazione e condivisione digitale lanciata da Lineapelle in sostituzione dell’evento fisico che sarebbe dovuto andare in scena oggi e domani. Non potendo aprire in presenza, dunque, la filiera si è trasferita online. Insieme a Meet & Match, infatti, sono in corso le iniziative virtuali di tutte le altre fiere milanesi della moda. Quelle che lo scorso settembre si sono svolte a Fieramilano sotto il comune hashtag #strongertogether.

Il viaggio virtuale di Meet & Match

Oggi c’è ancora un ricco palinsesto da scoprire. E, domani, ovviamente, ancora di più. Per farlo, (accedendo liberamente anche agli eventi già condivisi, basta cliccare qui. La prima mattinata di Meet & Match si è conclusa percorrendo un programma che si è snodato tra presentazioni aziendali e stilistiche, intervallate da narrazioni innovative ed evolutive che hanno messo a confronto “l’intelligenza artigianale con quella artificiale”. Oscillando tra fashion e design, manifattura 4.0 e automotive il viaggio virtuale di Meet & Match continua oggi fino alle ore 17 e tornerà online domani (mercoledì 24 marzo 2021) dalle 9 alle 17.30. Il tutto, mentre a Milano, presso lo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani è disponibile alla visita (strettamente su appuntamento e nel massimo rispetto degli standard anti-Covid) l’allestimento di Trend Area Roadshow. In altre parole, l’evento itinerante che mette in mostra i campioni più hot studiati dagli espositori di Lineapelle per la stagione estiva 2022.

La filiera è online

Meet & Match, però, non è sola ad essere online. La affiancano, infatti, tutte le altre fiere milanesi della moda. A partire da Micam Milano Digital Show, iniziato l’8 marzo e in rete fino all’8 maggio. Per proseguire con la piattaforma alwaysonshow di TheOneMilano, aperta il 21 marzo e che si concluderà domani. Per finire con, oggi e domani, le iniziative di networking virtuale di Mipel Digital Show. Insomma, c’è da stare (molto) connessi.

