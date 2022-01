La Big Apple, due anni dopo: domani torna Lineapelle New York

Due anni dopo. Ventiquattro mesi. È il tempo durante il quale Lineapelle è mancata da New York nella forma del suo spin off espositivo in presenza. Ora, dopo annullamenti e rinvii a ripetizione causa Covid, il salone torna ad aprire i battenti. Succede domani per una 48 ore espositiva che mette sotto i riflettori le tendenze estive 2023.

Lineapelle New York, due anni dopo

Saranno 113 gli espositori (65 dei quali italiani) presenti a Lineapelle New York mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio. Tra di loro, circa 90 concerie. Sarà presente il desk di Mipel Lab, salone del sourcing pellettiero che ha debuttato a Milano, durante l’edizione di Lineapelle di settembre 2021. Lineapelle New York, dunque, ritorna in presenza dopo lo slittamento a ottobre della precedente edizione (successivamente annullata) che doveva tenersi l’1 e il 2 settembre 2021.

Le tendenze

Due giorni di fiera, 5 seminari per scoprire il target stilistico della stagione estiva 2023 elaborato e definito dal Comitato Moda Lineapelle. S’intitola Beautiful & Fragile. Lineapelle lo spiega così: “La fragilità è il guizzo umano più umano che ci permette di affrontare i dubbi e quindi trovare soluzioni creative”. Il mood somma varie suggestioni: “Il nuovo femminile, un nuovo concetto di libertà e l’importanza dei sensi – conclude Lineapelle -. Il bisogno di verità, la nuova visione ecocentrica dell’universo, la spinta all’inclusione”.

Leggi anche: