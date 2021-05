La Moda Italiana a Kiev slitta a fine mese, Francoforte va al 2022

Nuovo slittamento per La Moda Italiana a Kiev. Originariamente in programma il 12 e 13 aprile, la manifestazione era stata inizialmente rimandata al 6 e 7 maggio. Ma le date sono cambiate nuovamente. Andrà in scena il 24 e 25 maggio. Prorogato da luglio 2021 a gennaio 2022, invece, il debutto della Fashion Week a Francoforte. I saloni Premium, Seek, Neonyt e The Ground e le varie sfilate in programma dal 5 al 9 luglio passano, infatti, al 19-21 gennaio 2022 a causa della situazione pandemica. Conseguenza: l’evento si svolgerà solo in digitale sul sito frankfurt.fashion.de.

La Moda Italiana a Kiev slitta a fine mese

La causa è “il prolungamento delle misure restrittive, recentemente approvato dalle autorità ucraine”. Misure che “vietano per le prossime settimane lo svolgimento di eventi business anche all’interno degli hotel”. Così, scrive online Assocalzaturifici (associazione aderente a Confindustria Moda), “si è reso necessario posticipare ulteriormente La Moda Italiana a Kiev”. L’iniziativa ucraina coinvolge anche EMI – Ente Moda Italia, AIP e Assopellettieri e dovrebbe svolgersi (sempre all’Hotel Intercontinental di Kiev) lunedì 24 e martedì 25 maggio.

Francoforte va al 2022

Con la situazione pandemica fanno i conti anche gli organizzatori della Fashion Week tedesca, ovvero Messe Frankfurt e Premium Group. Trasferita da Berlino a Francoforte, la settimana della moda slitta anche perché, sostengono gli organizzatori, “il rispetto del programma avrebbe trasferito il rischio finanziario sulle spalle dei partner della fiera: espositori, visitatori e sponsor”. “Mi si spezza il cuore a cancellare per la terza volta consecutiva fiere, conferenze ed eventi, nonché le presentazioni e le sfilate delle collezioni – dice Anita Tillmann, CEO di Premium Group a Fashion United -. Non prendiamoci in giro: è drammatico per l’industria della moda”. (mv)

Nella foto d’archivio, l’edizione 2019 di La Moda Italiana a Kiev

