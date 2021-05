Lineapelle: l’inverno 22/23 è un invito a ritrovare la meraviglia

L’invito è chiaro e somiglia a un vero e proprio manifesto programmatico. Lo lancia Lineapelle in direzione delle tendenze stilistiche per la stagione protagonista della sua prossima edizione, in programma a Fieramilano Rho dal 22 al 24 settembre 2021. In altre parole: l’inverno 2022/2023 i cui trend mettono in risalto la necessità sintetizzata dal claim “Imagination & Re-Wonder”. È tempo, dunque, di ritrovare la meraviglia, lasciando il timone all’immaginazione e alla sperimentazione. E non solo.

Ritrovare la meraviglia

C’è tutto un futuro da riscrivere, in questo momento storico che cerca di uscire dal tunnel della pandemia. Così, se per l’estate 2022 Lineapelle ha messo in luce l’esigenza di mettere in sicurezza il futuro (Fix the Future, mood presentato con un allestimento presso lo Spazio Lineapelle di Milano), ora, per l’inverno 22/23, si innesca un meccanismo di rilancio creativo. Una ricerca di positività che intercetta naturalità e tecnologia, colori rassicuranti e materiali capaci di esprimere in modo futuribile la loro carica innovativa. A partire dalla pelle e dalle sue infinite possibilità di sviluppo, abbinamento e sperimentazione.

Un futuro da riscrivere

Ecco, allora, che per ritrovare la meraviglia e l’incanto, Lineapelle sta mettendo a punto una serie di progetti ad hoc. Per esempio, quello che riporterà in fiera, il prossimo settembre (dopo la positiva esperienza di A New Point of View di settembre 2020), lo spazio D-House, curato da Dyloan. Al centro ci sarà la presentazione di tecnologie innovative applicate a pelle e altri materiali sostenibili. Un’ottica futuribile che Lineapelle presenterà anche all’estero, partendo da New York, dove tornerà, dopo il lungo stop dovuto a Covid, l’1 e 2 settembre 2021.

