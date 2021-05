Segnali ucraini: @ Kiev una fiera che sa di ripartenza

Una fiera che sa di ripartenza. In Ucraina, La Moda Italiana @ Kiev si è conclusa ieri, martedì 25 maggio 2021. Nonostante i venti contrari gli espositori hanno tracciato un bilancio moderatamente positivo della loro partecipazione. Intanto, in Spagna, Momad e Futurmoda programmano la ripresa in presenza dei loro eventi.

Loredano Corvaro (responsabile Russia e CSI per il calzaturificio Vittorio Virgili)

“Considerando tutto il contesto, e anche il ritardo commerciale con cui si è svolta la fiera, non è stata una cattiva idea partecipare. I clienti sono arrivati, ma, a causa delle pochissime vendite dello scorso invernale, gli ordini trasmessi si sono limitati alle paia necessarie per aggiornare l’offerta in negozio. Di positivo porto a casa la voglia mostrata dai visitatori di mettersi alle spalle la pandemia e di ricominciare a fare business come prima”.

Carlo Barbato (Accademia)

“Se guardiamo tutto, la fiera ha avuto un esito positivo. La numerosità dei visitatori e le commesse ricevute sono, ovviamente, rapportate al momento. I clienti ucraini hanno visitato il salone, anche se c’è stata qualche assenza fisiologica visto il lungo lockdown locale. Sembra comunque esserci la voglia di ripartire e noi ci faremo trovare pronti con le collezioni”.

Momad e Futurmoda

Fermento fieristico anche in Spagna. Momad, fiera internazionale di moda, tessile, calzature e accessori tornerà in presenza dal 17 al 19 settembre a Madrid. Futurmoda, invece, ha annunciato per la terza volta il ritorno al salone fisico. Dopo i tentativi falliti a ottobre 2020 e aprile 2021, la fiera internazionale per componenti, macchine per calzatura, pelle e pelletteria ha fissato come nuove date il 20 e 21 ottobre 2021 a Elche. (mv)

