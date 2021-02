Hermès mostra i muscoli e nel 2020 del Covid se la cava con il -6%

Hermès mostra i muscoli. La griffe incamera un +16% nell’ultimo trimestre (+47% in Asia) e limita l’impatto della pandemia. L’intero 2020 termina con un calo del fatturato del 6% a cambi costanti. Hermès, mentre può vantare 1.183 assunzioni, annuncia un premio di 1.250 euro per ognuno dei suoi 16.600 dipendenti.

Hermès mostra i muscoli

“La solidità dei nostri risultati riflette sia la desiderabilità delle nostre collezioni che l’agilità del nostro modello artigianale – commenta Axel Dumas, presidente esecutivo della maison francese -. Sono orgoglioso del lavoro svolto da tutti i dipendenti Hermès che hanno dimostrato coraggio, solidarietà e impegno, e ringrazio i nostri clienti per la loro fedeltà in tutto il mondo”. Il 2020 di Hermès è terminato con un fatturato consolidato di 6,39 miliardi di euro. Un risultato raggiunto grazie ad un ottimo quarto trimestre, dove le vendite sono salite del 16%, esattamente il doppio di quanto previsto dal consenso citato da UBS (fonte Reuters). L’utile netto di gruppo del 2020 è stato di 1,385 miliardi di euro, in calo del 9% rispetto al 2019.

La divisione Leather Goods

La divisione Leather Goods and Saddlery ha conosciuto la migliore performance. Ha generato oltre le metà dei ricavi complessivi, e ha chiuso l’anno con un calo delle vendite del 4,8% a cambi costanti. Il risultato è frutto anche di una robusta accelerazione avvenuta nel periodo ottobre-dicembre (+18%) che “riflette una domanda sostenuta e la graduale ripresa delle consegne”, si legge nella nota di Hermès. Nello stesso documento la maison sottolinea gli investimenti effettuati per incrementare la produzione e per adeguare le maestranze. Anche in un anno difficile come il 2020, il gruppo Hermès ha aumentato il suo organico con 1.183 assunzioni, di cui circa la metà provenienti dall’integrazione del fornitore J3L.

Il bonus

Alla fine del 2020 Hermès impiegava 16.600 persone, di cui 10.383 in Francia. Il marchio verserà nel 2021 un bonus di 1.250 euro a tutti i dipendenti per il loro impegno e contributo ai risultati. Per quanto riguarda il futuro, Hermès non può non essere fiducioso. “Il gruppo rimane molto impegnato e attivo, e adatta progressivamente le misure a quelle prese dalle autorità sanitarie e pubbliche – riporta la nota diffusa dalla griffe –. A medio termine, nonostante le incertezze economiche, geopolitiche e monetarie nel mondo, confermiamo un obiettivo ambizioso di crescita dei ricavi a tassi di cambio costanti”. (mv)

