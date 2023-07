I fuochi d’artificio di fine luglio di Kering, Richemont & Co

Pensavamo che luglio si stesse avviando stancamente alla fine. Credevamo che, scivolando verso agosto, non avremmo avuto granché da scrivere e condividere, in quanto a cronaca di settore. Ci siamo illusi. Perché l’ultima settimana di notizie ha visto le griffe del lusso e certi player di filiera sparare roboanti fuochi d’artificio. Proviamo a metterli in fila qui sotto, senza dimenticare un annuncio che chiama in causa sempre “una grande griffe”. Non sappiamo ancora chi è, ma sappiamo che – indirettamente – ha contribuito a sfrattare Fratelli Rossetti da uno spazio commerciale storico ed eccellente: la boutique al numero 1 di via Montenapoleone.

Cominciamo da via Montenapoleone

Ci sono stati dal 1971 al 24 luglio 2023 in quel negozio, i Fratelli Rossetti. Scaduto l’affitto, però, la proprietà ha fatto sapere al calzaturificio lombardo che l’avrebbe ristrutturato, compreso il resto dello stabile, per far posto a “una grande griffe del lusso”. Tutto il resto che c’è da sapere lo trovate cliccando qui.

I fuochi d’artificio di fine luglio

Kering, come dimostra il bilancio semestrale è alle prese con i disagi (non solo, ma soprattutto) di Gucci, come potete leggere qui. Ma ha trovato un modo sensazionale di farli passare, quasi, in secondo piano. Ha speso 1,7 miliardi di euro per mettersi in cassaforte il 30% di Valentino. Il restante 70% arriverà entro il 2028, come vi spieghiamo qui. Un fuoco d’artificio di altissimo livello a cui ha fatto seguito quello sparato da Richemont. Gli svizzeri si sono annessi Gianvito Rossi lasciando OTb, che pareva in pole position per finalizzare l’operazione, con un palmo di naso. Ve lo raccontiamo qui, insieme a altri dettagli sull’operazione. Poi s’è scossa anche la filiera, con le ennesime operazione di MinervaHub e Altofare Group (le trovate qui).