Il fondo Koinos acquisisce Tre Zeta: è mergermania di filiera

“Oggi inizia la collaborazione di Koinos con il Gruppo Tre Zeta – spiega Marco Morgese, founding partner di Koinos Capital -. La prossima fase di crescita punterà su innovazione e sul continuo consolidamento dei leader del settore”. “Siamo entusiasti di avere Koinos Capital come importante investitore e partner strategico – dichiara Stefano Panicucci, socio di Tre Zeta Group -. Insieme continueremo il nostro percorso di crescita per distinguerci e continuare ad innovare. Il servizio sui campionari, l’automazione e la digitalizzazione dei processi produttivi e i materiali sostenibili saranno il nostro obiettivo. Oltre a quello di aggregare altre eccellenze del settore”.

Con un fatturato superiore a 40 milioni di euro, previsto in crescita del 25% nel 2021 per rispetto al 2019, Tre Zeta Group conta 5 stabilimenti produttivi e produce circa 3 milioni di suole all’anno. Il gruppo, nato nel 2007, si è rafforzato nel tempo attraverso una strategia di aggregazione. Per esempio, rilevando nel 2018 Brenta Suole da Rossimoda (gruppo LVMH). Quest’ultimo, a sua volta, ha inglobato nel 2020 altre due realtà: Eurosolnova e Tre Esse (entrambe di Fossò) e Lasertac.

