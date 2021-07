M&A meccanico: Del Vecchia Group e Co.Me.Ta. si uniscono in DE.CO.

Basta farsi la guerra. Due storici competitor decidono di unirsi in una sola società. La toscana Del Vecchia Group e la marchigiana Co.Me.Ta Costruzioni Meccaniche, leader nella realizzazione di macchine per cuciture industriali per il comparto pelle, che si uniscono in DE.CO. La nuova realtà avrà sede a San Giovanni Valdarno (Firenze), in uno stabilimento di 1.000 mq. Svilupperà soluzioni customizzate principalmente per il settore pelletteria.

Si uniscono in DE.CO.

La mergermania non coinvolge solo le big del lusso, ma anche i protagonisti della fiera produttiva. L’unione (o anche, la fusione) fa la forza, a tutti i livelli: ora si uniscono in una newco imprese fornitrici di macchinari. “Co.Me.Ta. è un nostro competitor da sempre – ci racconta Daniele Orlandi, direttore commerciale di Del Vecchia (nella foto in basso a destra), ora nel board di DE.CO. – . Non è stata un’operazione semplice, ma ha prevalso il buon senso e la volontà di offrire ai clienti uno sviluppo dei progetti innovativi e personalizzati. Tutti i brand stanno facendo insourcing- spiega –. Più che cercare di farci concorrenza tra di noi, abbiamo fatto massa critica e deciso di lavorare in sinergia”.

La fusione

Le due aziende rimangono indipendenti, ognuna con i propri core business. “Noi abbiamo preso una parte delle quote della Co.Me.Ta e siamo entrati nel loro asset – illustra Orlandi –. Rimanendo così l’azienda capofila”. La fusione rappresenta un’unione del know how delle due storiche imprese. Del Vecchia Group, con 75 anni di storia e un team di 35 dipendenti, è leader della costruzione di macchine per cucire per la pelletteria, calzatura, arredamento e automotive. Co.Me.Ta. Costruzioni Meccaniche, con 40 anni di esperienza e 18 dipendenti, è all’avanguardia nella realizzazione di macchine per l’industria della calzatura, della pelletteria e delle confezioni. “Grazie alla contaminazione con tutti i settori del cucito, DE.CO. diventerà un polo di soluzioni customizzate a 360 gradi”, annuncia Orlandi.

Nuove assunzioni

Al momento DE.CO. parte con 6 dipendenti, ma sono già previste nuove assunzioni. Alla guida della nuova realtà c’è un consiglio di amministrazione formato da Maurizio Del Vecchia, CEO di Del Vecchia Group, Luca Sardella, CEO di Co.Me.Ta, lo stesso Daniele Orlandi e Fausta Sabetta, collaboratrice di lunga data. “Abbiamo generato una struttura che va incontro alle esigenze dei clienti, ci permette di avere maggiore competenza tecnica e capacità di ridurre il lead time tra un’idea e la realizzazione di un nuovo prodotto – conclude Orlandi – . Stiamo sentendo anche noi il rimbalzo dopo il Covid. Il lavoro non manca in questo momento”. (mvg)

Leggi anche: