La mergermania impazza: L Catterton alla stretta finale per Etro

Dalla corsa a tre per Sergio Rossi, alla stretta finale per Etro. Fino alle immancabili indiscrezioni su Ferragamo che hanno sortito l’ennesima smentita. Tutto ciò in attesa di altre mosse come quella di OTB che sta cercando (forse) un’acquisizione. Oppure di Giorgio Armani che vuole delineare un suo futuro per la sua casa di moda. Le aziende italiane della moda e del lusso sono nel mirino degli investitori.

L Catterton alla stretta finale per Etro

Sembra in dirittura d’arrivo il passaggio di proprietà di Etro dalla famiglia fondatrice a L Catterton, fondo partecipato da LVMH che a febbraio si è comprato Birkenstock e a marzo ha venduto Dondup. Secondo Il Sole 24 Ore, la due diligence del fondo USA sulla griffe italiana sarebbe alle fasi finali, per cui il closing potrebbe essere molto vicino. Le probabilità che l’affare si chiuda sono altissime e sarebbe una grossa sorpresa il contrario. Etro è assistito da Rothschild che supporta anche Sergio Rossi, il calzaturificio romagnolo che, a sua volta, ha tre pretendenti. In altre parole: la svizzera Bally, la statunitense Marquee Brands e l’italiana Piquadro. Anche in questo caso una svolta è attesa a breve.

Mayhoola vuole Ferragamo?

Sempre Il Sole 24 Ore riporta di indiscrezioni secondo cui Mayhoola, fondo del Qatar, avrebbe preso in visione il dossier Salvatore Ferragamo. Mayhoola possiede Valentino, griffe da molti inserita nel gruppo delle aziende che possono cambiare proprietà. Ferragamo, però, starebbe pensando anche all’ingresso di un socio di minoranza per avere una iniezione di liquidità. Tutte ipotesi smentite categoricamente “da fonti vicine alla famiglia” scrive il quotidiano finanziario.

Gli altri non stanno a guardare

Nei prossimi mesi sono attesi sviluppi da OTB. Il suo patron, Renzo Rosso, ha di recente smentito che è in procinto di fare una grande acquisizione, confermando però che il Gruppo è sempre vigile alle occasioni che il mercato potrebbe offrire. E il “never say never” pronunciato all’unisono da Rosso e Remo Ruffini davanti alla possibilità di una futura alleanza tra OTB e Moncler dà adito a visionarie congetture. E, poi, c’è Giorgio Armani che ha stuzzicato la curiosità di tutti ipotizzando un futuro con un alleato italiano. Sarà Exor? (mv)

