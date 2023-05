M&A verticali: OTB compra la pelletteria Frassineti dal gruppo Him

OTB compra la pelletteria Frassineti. L’azienda toscana, fornitrice strategica del marchio Jil Sander, apparteneva al gruppo Him Co. È l’ultima acquisizione di un gruppo del lusso per rafforzare la propria filiera produttiva. Frassineti ha circa 70 dipendenti e una produzione di 70.000 borse l’anno. OTB ne ha rilevato, scrive WWD, la quota di maggioranza attraverso la controllata Staff International. I dettagli finanziari dell’operazione non sono noti. La famiglia fondatrice Frassineti manterrà una partecipazione di minoranza nell’azienda, mentre Gaia Frassineti continuerà a ricoprire il ruolo di CEO.

Una filiera unica al mondo

“I nostri marchi di lusso sono accomunati dalla forte attenzione all’artigianalità e dall’utilizzo di materie prime di altissima qualità, resa possibile solo grazie alla collaborazione con aziende come Frassineti, che contribuiscono a rendere unica la filiera del settore moda in Italia e nel mondo”. Lo ha affermato a WWD Renzo Rosso, imprenditore di riferimento del gruppo OTB. Lo stesso Rosso ha osservato come queste aziende “costituiscano la forza del nostro Paese ed è su di esse che dobbiamo continuare a investire”.

OTB compra la pelletteria Frassineti

Fondata nel 1976, Staff International è il braccio produttivo di OTB. Cura le produzioni per alcune delle etichette nel portafoglio del gruppo, come Maison Margiela e la divisione calzature, borse e piccola pelletteria di Marni e Diesel. E produce anche per altri marchi esterni al perimetro OTB. La rete di fornitori di Staff International conta oggi più di 800 aziende in Italia. Staff International ha rilevato la quota di maggioranza della pelletteria Frassineti che era di proprietà del gruppo Him Co. (mv)

