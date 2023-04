Rosso (OTB): “Lavoriamo ad acquisizioni e IPO, forse entro l’anno”

La prospettiva temporale è da definirsi: se tutto va liscio, gli affari si possono chiudere forse entro l’anno. La cosa più importante sono le intenzioni, queste certe. Il gruppo OTB, che già controlla marchi come Diesel, Marni e Maison Margiela, è all’opera per definire nuovi deal e l’approdo in Borsa: “Stiamo lavorando per la quotazione e su altre potenziali acquisizioni con la nostra area M&A”, ha detto a MFF il patron Renzo Rosso.

Forse entro l’anno

Come sempre quando ci sono trattative di mezzo, le tempistiche sono incerte. “Non è detto che accada qualcosa entro l’anno – ha chiosato Rosso a proposito di IPO e M&A –. Quando si fa due diligence non si sa mai cosa aspettarsi”. Il patron e fondatore del gruppo della moda può, intanto, godersi le performance delle società già on board. “I nostri brand hanno tutti un forte potenziale. Nel 2023 siamo partiti bene, i primi tre mesi siamo cresciuti a doppia cifra – conclude –. È un buon momento per il gruppo. Ancora di più se pensiamo che Diesel ha avuto un inizio anno con alte performance. La Cina sta avendo un fortissimo sviluppo e ora che ha riaperto anche di più”.

In foto, Renzo Rosso (il secondo da sinistra) con Arianna Alessi (al suo fianco) mentre riceve il premio “La Moda Veste La Pace”, riconosciutogli da African Fashion Gate (AFG)

