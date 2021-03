Renzo Rosso compra il 100% di Jil Sander, “diamante senza tempo”

Far seguire i fatti alle parole. Più volte, nelle ultime settimane, Renzo Rosso e OTB avevano spiegato di essere in trattativa per acquisire Jil Sander. Oggi, annunciano di averne comprato il 100% di quello che definiscono “un diamante senza tempo”. Così, dopo aver scansato i colpi della crisi, il gruppo veneto continua nella sua strategia di progressivo ampliamento del portafoglio brand.

Renzo Rosso compra il 100% di Jil Sander

Da oggi, dunque, accanto a Diesel, Maison Margiela e Marni entra un nuovo importante brand. I vertici di OTB, infatti, hanno annunciato di aver trovato un accordo con Onward Holdings per l’acquisizione del 100% di Jil Sander. Il gruppo giapponese deteneva dal 2008 la proprietà del brand fondato nel 1968 dall’omonima designer tedesca, e, dal 2017, guidato sotto il profilo creativo da Lucie e Luke Meier dal 2017.

Diamante senza tempo

“Ho sempre guardato a Jil Sander con rispetto e ammirazione – commenta Renzo Rosso, presidente OTB -. Nonostante i cambi di proprietà e direzione creativa, il marchio è rimasto fedele alla visione della sua fondatrice, con una grande attenzione alla bellezza e alla qualità del prodotto, dall’inconfondibile approccio minimalista. Accogliere questo diamante senza tempo nel nostro gruppo di maison uniche e anticonvenzionali è un onore e un impegno a lungo termine”.

Leggi anche: