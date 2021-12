Rosso (OTB): “Coi soldi dell’IPO faremo nuove acquisizioni”

L’approdo in Borsa è in agenda. “Ci stiamo lavorando”, riconosce Renzo Rosso. Che, parlando con La Stampa, spiega come per un gruppo come OTB (Only The Brave) l’IPO serva a molti scopi: assecondare il ricambio generazionale e, non da meno, fornire i liquidi per nuove acquisizioni. La quotazione è “un processo obbligato per tanti motivi, serve a dare trasparenza e visibilità. Oltre a preparare il terreno per il passaggio generazionale”.

Per sostenere nuove acquisizioni

“Non andiamo in Borsa per soldi, ma è chiaro che l’arrivo di nuovi capitali ci permetterà di fare nuove acquisizioni e dare sostanza al nostro gruppo. Che deve restare sostenibile sia dal punto di vista materiale che sociale”. Sono queste le parole di Rosso per spiegare l’operazione finanziaria che attende OTB, gruppo che gestisce, tra gli altri, i brand Diesel, Marni e Maison Margiela. Al giornalista che gli chiede numi sulla sostenibilità sociale, il manager (in foto, d’archivio) risponde: “Mio padre mi diceva: La vita ti ha dato tanto, sei obbligato a restituire. Non solo io, ma tutte le aziende devono farlo, da soli i governi e le istituzioni non ce la faranno mai. Io cito sempre il ponte di Rialto: abbiamo dialogato con il pubblico e siamo riusciti a risparmiare sul budget rispettando i tempi. Chi lo ha detto che con lo Stato non si possa lavorare? Con le persone giuste puoi andare dappertutto”.

A proposito di attualità

L’intervista non esula dai temi d’attualità. L’inflazione, ad esempio: Rosso è preoccupato? “No – risponde –. Ma sta aumentando tutto, dalle materie prime ai trasporti. Portare delle sneaker dalla Cina all’Italia costa 35 euro, capisce? C’è da andare fuori di testa. Spero che la situazione si normalizzi, torni in equilibrio. E che assieme ai prezzi si alzino anche gli stipendi, che arrivino a livelli più giusti”.

