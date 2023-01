Siamo agli sgoccioli: corsa a due per entrare in Minerva Hub

Corsa a due per Minerva Hub. Investindustrial e San Quirico sarebbero le società di investimento più vicine a entrare nel capitale nel polo produttivo del lusso. L’obiettivo è quello di ampliare la crescita dimensionale della società (che presto comunicherà nuove acquisizioni) e accelerarne lo sviluppo. Il lavoro di Rotschild, banca incaricata di esplorare il mercato e selezionare il nuovo socio, è agli sgoccioli. Presto il nome del partner di Minerva Hub sarà di dominio pubblico.

Corsa a due

Nel capitale di Minerva Hub vorrebbero entrare, in particolare, Investindustrial e San Quirico. La prima è la società guidata da Andrea Bonomi. È stata proprietaria del calzaturificio Sergio Rossi, prima della cessione ai cinesi di Lanvin Group, e recentemente è stata partner finanziario di Zegna per la quotazione a Wall Street. La seconda è la holding controllata dalla famiglia Garrone insieme alla famiglia Mondini. Collegata al gruppo petrolifero Erg, è partecipata al 35% dal fondo australiano IFM. Secondo quanto pubblicato da Carlo Festa su Il Sole 24 Ore, più defilato e in attesa di valutare l’evolversi della situazione c’è il fondo statunitense Ta Associates.

New entry di minoranza?

C’è un altro aspetto in attesa di chiarimento. Matteo Marzotto (nella foto Imagoeconomica), presidente di Minerva Hub, ha sempre parlato della ricerca di un socio di minoranza capace di iniettare liquidità e sviluppare il business aziendale. Ma, a volte, le trattative finanziarie, partono con un obiettivo e arrivano a un altro. Per cui l’accordo dovrà confermare che il nuovo socio sia effettivamente di minoranza e non si tratti di una cessione delle quote di maggioranza.

Le manovre dei poli

Il 2023 è iniziato all’insegna delle grandi manovre dei poli produttivi. Oltre all’operazione che vede direttamente coinvolto Minerva Hub, Gruppo Florence, che è arrivato ad aggregare 22 imprese con l’ingresso di Ricamificio GS. Hind, invece, inaugurerà il 20 gennaio a Campi Bisenzio la nuova sede di Gab Group, azienda del gruppo Holding Moda specializzata nella realizzazione di borse e accessori in pelle. (mv)

Leggi anche: