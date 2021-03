Dopo lo stop Covid, Gucci Design Fellowship Program può ripartire

È ripartito il percorso formativo per gli undici studenti selezionati dal team dell’ufficio stile di Gucci. La formazione durerà un anno. L’atto finale del Gucci Design Fellowship Program sarebbe dovuto partire nella primavera del 2020. A causa della pandemia, è stato sospeso.

Gucci Design Fellowship Program

I finalisti invitati negli atelier Gucci di Firenze e Roma per tre giorni, nell’ottobre 2019 erano cinquanta. L’ufficio stile di Gucci ne ha selezionati undici. Ora possono finalmente iniziare il periodo formativo di 12 mesi insieme al team di designer della griffe a Roma. Ogni studente verrà affiancato da un mentore dedicato. Il percorso di apprendimento pratico e teorico prevede workshop e webinar sull’intero processo creativo e organizzativo della progettazione della collezione. Si parte dall’ideazione, si passa dalle analisi dei trend e ricerca e si arriva alla progettazione dei modelli, con particolare attenzione alle tecniche di rappresentazione grafica.

Il progetto

Il progetto, annunciato nel 2019, fa parte delle iniziative di Gucci a supporto dell’inclusione e della diversità. Oltre alla formazione, infatti, favorisce lo scambio culturale, valore centrale della visione dell’azienda. Gli undici studenti provengono da dieci scuole di moda di tutto il mondo. “Sono davvero entusiasta per l’opportunità che verrà data agli studenti, così come per l’esperienza che Gucci saprà trarre da questo scambio culturale – afferma Bethann Hardison, Executive Advisor Global Equity and Culture Engagement per Gucci –. Sono sempre stata consapevole del valore che c’è nell’essere inclusivi; ciò di cui abbiamo bisogno sono le giuste opportunità”. (mv)

