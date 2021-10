Le 10 borse in pelle italiana del Master Polimoda feat. Tod’s

I 10 studenti del Master in Bag Design di Polimoda presentano i prototipi di fine corso in collaborazione con Tod’s. In altre parole: “borse in pelle italiana di lusso” (come scrive Polimoda online) che i ragazzi hanno progettato durante il corso iniziato lo scorso gennaio. Le borse sono state materialmente realizzate all’interno dello Scandicci Design Lab di Polimoda utilizzando vari tipi di pelle e spaziano tra vari modelli: dalla pochette alla tote bag, dalle borse a tracolla agli zaini (come si può osservare nella foto).

10 borse in pelle italiana

Hannah Margretha Theresia Delsing (Paesi Bassi), Eleonora Fabri (Italia), Dina Gerami (Iran), Xiao Jiang (Cina), Kiho Kim (Corea del Sud), Gianna Gabriella Mitchell (USA), Arturo Rossetti (Italia), Natalia Lilian Strzempek (Germania), Tristan Susini (Francia), Xinyu Tao (Cina). Sono i nomi degli studenti che hanno esposto le loro creazioni nella location di Villa Favard a Firenze. Per progettare i prototipi, i 10 aspiranti designer hanno anche collaborato con i membri del team creativo di Tod’s, che ha finanziato anche il prossimo Master in Bag Design di Polimoda che inizierà il 17 gennaio 2022. Il quale, come quello appena concluso, durerà 9 mesi per un totale complessivo di 700 ore. Sarà svolto in lingua inglese e aperto a studenti provenienti da tutto il mondo.

L’impegno formativo di Tod’s

L’impegno formativo di Tod’s non si ferma qui. Lo scorso febbraio, in apertura della London Fashion Week, il gruppo di Diego Della Valle ha presentato Legacy, frutto della collaborazione con il college Central Saint Martins, University of the Arts di Londra. In questo caso erano stati 33 i giovani designer protagonisti, scelti direttamente dalla fashion school londinese. (mv)

Immagini tratte da polimoda.com

