Save the date: domani la premiazione di Lineapelle Award

Da segnare in agenda: domani (14 maggio 2021), ore 10. L’appuntamento è online (cliccate qui per iscrivervi) e riguarda la premiazione di Lineapelle Award. In altre parole, l’atto conclusivo del progetto condotto da Lineapelle con i coreani di Hongik University.

La premiazione di Lineapelle Award

Il progetto si chiama K Leather Creativity e ha coinvolto 40 studenti del corso di Fashion Design, Ceramic and Industrial Design dell’università di Seoul. Obiettivo: applicare “la creatività dei ragazzi – spiegano gli organizzatori – in progetti innovativi”. Durante la primavera 2020, in pieno lockdown, Lineapelle ha svolto un ciclo di seminari online per gli studenti coreani sui temi della sostenibilità della pelle italiana, del modello circolare della concia e sugli aspetti tecnici del processo conciario. A settembre, poi, sono partite altre attività digitali di approfondimento, propedeutico allo sviluppo dei progetti e dei prototipi. I 4 migliori saranno premiati domani.

Sillaba chiave: RE

La parola chiave, o meglio la sillaba chiave, dell’iniziativa è RE. È il prefisso delle parole REcycle (riciclare), REusable” (riutilizzabile), REinterpretation” (reinterpretazione), REcreate” (ricrea), REinvent” (reinventa) e REconnect” (riconnetti). Dei valori, cioè, intorno ai quali si struttura l’iniziativa. Non è la prima volta che Lineapelle e Hongik University uniscono le forze. La prima edizione di Lineapelle Award è stata già organizzata nell’autunno del 2019 e ha avuto la sua consacrazione a Fieramilano Rho durante l’edizione di febbraio 2020 di Lineapelle.

Nella foto: i prototipi presentati durante la prima edizione di Lineapelle Award – K Leather Creativity

