Scandicci: percorso formativo avanzato per 11 futuri pellettieri

C’è tempo fino al 28 febbraio per iscriversi al corso “Dal modello al prototipo” proposto da Alta Scuola di Pelletteria Italiana di Scandicci. Un “percorso formativo avanzato con 440 ore complessive di lezione (con stage facoltativo), tenute da docenti selezionati e di alto livello”. L’obiettivo è insegnare a realizzare borse a partire dal modello fino al prototipo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze sostiene il progetto mettendo a disposizione di ogni partecipante una borsa di studio da 2.500 euro. Le iscrizioni sono aperte per massimo 11 partecipanti.

Un percorso formativo avanzato

Il corso si svolgerà dal 6 marzo al 26 maggio 2023. Il programma prevede l’illustrazione di materiali, utensili e macchinari per le lavorazioni in pelletteria. Poi: “spiegazioni, dimostrazioni ed esercitazioni sulle fasi di lavorazione, per la realizzazione manuale dei cartamodelli dei modelli base di borse”. Infine: la “realizzazione dei relativi canapini di prova e realizzazione dei prototipi”.

Prototipisti e modellisti

“A differenza dei corsi base, questo è un percorso che non forma gli addetti alla produzione, ma modellisti e prototipisti – spiega Franco Baccani, presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana -. Per la prima volta dedichiamo le borse di studio a questo corso perché si fa sempre più forte la richiesta da parte delle aziende relativa a profili di addetti anche alle fasi che precedono la produzione”. Il corso è rivolto a “soggetti inoccupati con diploma di scuola media superiore o relativi percorsi tecnico/professionali coerenti con l’offerta formativa”.

