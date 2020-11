Textile Innovation & New Materials, l’alta formazione è gratis

Sono aperte le iscrizioni per il corso IFTS gratuito Textile Innovation & New Materials. Il programma per l’anno formativo 20/21 prevede un impegno di 1.000 ore: 550 in aula e 450 in stage. Il corso prevede lezioni on-line, attraverso la piattaforma Moodle di Centrocot di Busto Arsizio, nonché lezioni in presenza, laboratori e visite didattiche. Il corso è promosso dal Programma Operativo di Regione Lombardia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. È realizzato in collaborazione con UNIC – Concerie Italiane, Lineapelle, IISS G. Torino e ISIS C. Facchinetti.



Textile Innovation & New Materials

Si parte il prossimo dicembre, per concludere i lavori il 31 ottobre 2021. Al termine del corso, dicevamo, gli allievi riceveranno il certificato di specializzazione tecnica superiore (IV liv. EQF) e il riconoscimento dei crediti universitari. I docenti sono per più dell’80% professionisti del settore. L’esperienza degli scorsi anni, intanto, dimostra che il 70% dei partecipanti ha trovato impiego entro i 12 mesi successivi alla conclusione del corso.

A chi si rivolge

Il bando si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni (alla data di avvio del corso), disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia. Questi devono possedere uno o più dei seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria superiore; diploma professionale di tecnico o ammissione al V anno di percorsi liceali. Non solo: diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP o laurea in disciplina scientifica.



