I bikini in pelle (circolare) di Emilia per le spiagge brasiliane

I bikini in pelle conquistano le spiagge brasiliane. L’artista sudamericana Emilia Leal ha lanciato un progetto che unisce moda, circolarità ed estate. Utilizzando i ritagli di pelle conciata, Leal realizza costumi da bagno con il suo marchio Arte Nativa. I suoi prodotti, come racconta il nome, sono ispirati alle iconografie indigene. Parte della produzione avviene a mano, cosa che rende unico ogni pezzo. L’obiettivo alto di Emilia Leal è quello di contribuire alla salvaguardia del pianeta, recuperando a suo modo lo scarto di una filiera, quella delle pelle, che per sua stessa natura svolge un ruolo di upcycling.

Per le spiagge brasiliane

Emilia Leal è un’artista che ama la natura. Per questa ragione ha deciso di coniugare il desiderio di agire a favore dell’ambiente con un business. Nasce così il suo brand Arte Nativa. Utilizzando i ritagli di pelle, Leal realizza bikini in pelle. Le stampe e le decorazioni dei suoi prodotti, come riporta msnoticias.com.br, riproducono gli stili classici dei nativi brasiliani. Leal ha inoltre un accordo di collaborazione con gli artigiani della città di Campo Grande, che realizzano le cuciture. Ogni prodotto di Arte Nativa è così unico. “Ho trovato gli artigiani di cui avevo bisogno nei professionisti del Mato Grosso do Sul, che vendono i loro prodotti a Praça dos Imigrantes – spiega -. Con gli indigeni ho avuto contatti fin dall’infanzia, specie con il gruppo etnico Wajãpi. Sono nata a Macapá e le mie origini sono legate ai nativi. Sono anche un’attivista per la causa indigena e i miei dipinti si basano sulla loro iconografia. Mantengo la partnership con loro per pagare e promuovere il loro lavoro”.

Acquisto attento

“Dobbiamo acquistare prodotti con coscienza – dice -. È il momento di riutilizzare e riciclare“. Il marchio di Leal nasce da un invito che Emilia ha ricevuto a partecipare al collettivo Obá, in Campo Grande. A quel tempo produceva accessori, come orecchini e collane. Con il tempo è emersa l’idea dei bikini, che presto è diventata la sua passione. A ispirare Leal sono i modelli di Lenny Niemeyer, una delle più celebri designer di bikini del Paese. Il 14 luglio Leal presenterà la sua collezione. (art)

