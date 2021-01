All’asta gli accessori (e l’amore per la pelle) di Zizi Jeanmaire

L’amore per la pelle di Zizi Jeanmaire va all’asta. Il prossimo 26 gennaio scadrà la vendita che riguarda una serie di capi e accessori di lusso della diva francese. Tra questi, anche quelli che Yves Saint Laurent disegnò per lei. Jeanmaire, che ha calcato anche i palcoscenici italiani, divenne una sorta di musa ispiratrice per monsieur Saint Laurent. A batterli sarà Christie’s, dove in queste ore offerte e controfferte si moltiplicano.

L’amicizia con Saint Laurent

Il primo incontro tra l’artista e lo stilista avvenne quando Jeanmaire aveva appena 5 anni. “Mia madre mi portò a una seduta di prove d’abito e mi disse di stare seduta e non dire niente – raccontava -. Siamo entrati in un laboratorio molto grande, monsieur Saint Laurent è venuto a salutarmi. Ho visto mia madre indossare un vestito sublime. No, non va bene, devi togliere mezzo millimetro a destra… e anche sulla manica sinistra corresse Saint Laurent. Mi sono detta: Questi adulti sono pazzi!. Ho capito, oh quanto tempo dopo”. Più tardi tra i due nacque una collaborazione. Questa portò l’artista a indossare dei meravigliosi abiti di scena sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Tutti questi, ma non solo questi, andranno all’asta.

Amore per la pelle

Tra i prezzi più pregiati troviamo una borsa in pelle di vitello di Hermès, datata 1979 con tanto di monogramma “Zizi”. Sono 11 gli offerenti che si stanno contendendo una pelliccia in volpe del 1980 firmata proprio da Yves Saint Laurent. Partono invece da una base d’asta di 100 euro le scarpe Christian Dior in pelle bianca che l’artista ha indossato negli anni Settanta. (art)

