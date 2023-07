Bizzarri ai saluti: dal 23 settembre non sarà più CEO di Gucci 

Rivoluzione Kering. Dal 23 settembre, Marco Bizzarri non sarà più CEO di Gucci. Al suo posto Jean-François Palus, che ricoprirà il ruolo temporaneamente. Allo stesso tempo, il gruppo francese promuove Francesca Bellettini che, oltre a conservare il ruolo di CEO in Yves Saint Laurent, diventa Deputy CEO di Kering. In pratica, sarà la vice di François-Henri Pinault e sarà responsabile per il brand development. Pinault ha nominato anche un altro vice: il CFO Jean-Marc Duplaix.

Bizzarri ai saluti

Con un comunicato stampa, Kering ha ufficializzato che il CEO di Gucci, Marco Bizzarri (nella foto Imagoeconomica) lascerà il marchio dal 23 settembre 2023. Bizzarri era in carica dal 2015. La sua figura è stata strettamente connessa al rilancio del marchio avvenuto sotto la direzione creativa di Alessandro Michele. Ora Kering ha deciso di voltare completamente pagina e settembre 2023 diventa, in questo senso, il mese della svolta: esordirà in passerella il nuovo stilista, Sabato De Sarno e se ne andrà Bizzarri. Al suo posto, “per un periodo transitorio”, andrà il direttore generale Jean-François Palus.

La promozione di Bellettini

Se Bizzarri fa un passo indietro, Francesca Bellettini ne compie uno avanti. Oltre al suo ruolo di CEO di Saint Laurent, la manager italiana diventa Deputy CEO di Kering e responsabile del brand development. Tutti i CEO delle griffe in orbita Kering riferiranno a lei. Al suo fianco, per curare l’aspetto finanziario, ci sarà il CFO di Kering Jean-Marc Duplaix.

Rivoluzione Kering

“Sono certo che i cambiamenti che annunciamo oggi posizioneranno Kering sulla strada del successo e di una crescita profittevole nel lungo termine – commenta François-Henri Pinault -. Stiamo costruendo un’organizzazione più solida per cogliere appieno la crescita del mercato globale del lusso”. (mv)

