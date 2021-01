Della Valle fiducioso, ma covid pesa: nel 2020 Tod's fa -30%

“Quando i mercati torneranno alla normalità, saremo pronti per iniziare un ciclo di sviluppo duraturo”. Mostra fiducia Diego Della Valle, presidente e CEO di Tod’s. Il gruppo mercoledì 27 gennaio ha approvato i dati preliminari di vendita del 2020, sui quali Covid pesa. Nel quarto trimestre i ricavi sono scesi del 22,6%, mentre per l’intero anno il calo è del 30%. La società ha sottoscritto un contratto di finanziamento fino a 500 milioni di euro legato ad obiettivi di sostenibilità per rafforzare il suo stato patrimoniale.

Covid pesa

Nel 2020 il fatturato consolidato di Tod’s ammonta a 637,2 milioni di euro (-30,4% a cambi attuali). Il calo è in linea con il consenso fornito dall’azienda di 636 milioni di euro. Tra i mercati brilla la Cina, che nel quarto trimestre ha registrato una “solida crescita a doppia cifra”. I marchi sono, a cambi costanti, tutti in perdita. Le entrate di Tod’s sono scese del 35,2%, quelle di Roger Vivier del 19,5%, di Hogan del 27,9% e di Fay del 33,4%. Per categoria di prodotto, le entrate generate dalle calzature, che pesano per oltre l’80% del fatturato complessivo, si sono ridotte del 28,6%.

I motivi di fiducia

“Siamo soddisfatti dei risultati realizzati nell’e-commerce. Il canale ha registrato la progressiva accelerazione durante l’anno – commenta Della Valle – e ha raggiunto ricavi che si collocano nella fascia più alta delle nostre attese. Questo conferma il forte interesse da parte dei nostri clienti per i nostri prodotti”. Il patron parla anche di “eccellenti feedback” per le nuove collezioni dei marchi.

Le strategie

Quali sono le strategie del gruppo? “Continuiamo a prestare una fortissima attenzione ai costi e ad adottare una grande prudenza nel consegnare merce ai negozi – risponde –. In modo particolare al canale wholesale, che vive un momento non facile. Il nostro obbiettivo prioritario è quello di consolidare la nostra strategia di comunicazione, particolarmente quella digitale”. Il patron del Gruppo ha annunciato il rafforzamento del patrimonio “per farci trovare pronti a valutare eventuali opportunità che il mercato può offrire in momenti come questo”. (mv)

Leggi anche: