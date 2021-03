Ferragamo cambia presidente: Ferruccio lascia il posto a Leonardo

Salvatore Ferragamo cambia presidente e conferma i vertici manageriali. In altre parole, Ferruccio Ferragamo sarà sostituito dal fratello Leonardo (nella foto Imagoeconomica). Resteranno al loro posto sia il vicepresidente esecutivo Michele Norsa, sia la CEO Micaela Le Divelec Lemmi, i quali parevano destinati a uscire dal board della griffe in base alle indiscrezioni che circolavano da alcuni mesi.

Vertici manageriali confermati

Ferragamo Finanziaria, che controlla la griffe con una quota del 54,28%, ha depositato la lista dei membri che verranno proposti durante la prossima Assemblea degli Azionisti, il 22 aprile prossimo, nella quale quale sarà nominato il nuovo CdA. Il vicepresidente esecutivo Michele Norsa e l’amministratrice delegata Micaela Le Divelec Lemmi sono “in lista”, quindi conserveranno il loro incarico.

Ferragamo cambia presidente

Cambia invece il presidente: Ferruccio Ferragamo lascerà il posto al fratello Leonardo. I membri del prossimo CdA saranno 10 e non 13 e resteranno in carica, secondo WWD, fino al 31 dicembre 2023. Tutto ciò smentisce, almeno per ora, le indiscrezioni pubblicate due mesi fa da WWD che davano Le Divelec e Norsa prossimi all’addio. Non solo. Pareva destinato ad andarsene anche il direttore creativo, Paul Andrew. (mv)

Leggi anche: