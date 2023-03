Guardate questo video: Dior regala emozioni artigianali in pelle

Guardando questo video, a noi è venuto in mente subito lo slogan dell’ultima edizione di Lineapelle: Make Tomorrow Bloom. Questione di un’istante, prima di perderci nell’emozionante stupore di osservare come maison Dior abbia realizzato quello che la sua direttrice creativa, Maria Grazia Chiuri, ha definito “uno dei miei pezzi preferiti della collezione”. L’ultima, presentata alla Paris Fashion Week e relativa all’inverno 2023-2024, ha presentato l’ennesimo tributo di Dior all’arte artigianale. Vetta di questo tributo, una declinazione in pelle “dell’iconico abito Miss Dior”.

Guardate questo video

Diciamo che da raccontare c’è poco. Basta vedere questo video e ascoltare la voce fuori campo di chi ha realizzato e cucito i fiori in pelle della gonna creata da Maria Grazia Chiuri per rimanere non solo ammirati. Già, perché oltre all’ammirazione, c’è la consapevolezza di cosa si riesca a fare grazie alla pelle.

Emozioni artigianali in pelle

È stata proprio Maria Grazia Chiuri a condividere sul suo profilo Instagram questo video. A dimostrazione non solo della sua sensibilità creativa e per i materiali, ma anche di quello che ha scritto il New York Times raccontando la sfilata di Dior a Parigi della scorsa settimana. Per la testata statunitense, il pezzo che fa capire il senso dell’artigianato per Chiuri è “una spettacolare gonna di pelle punteggiata da un intero giardino di fiori di pelle tridimensionali”.

Leggi anche: